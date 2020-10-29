رسميًا.. جدو يعلن رحيله عن الجونة

أعلن محمد ناجي جدو، لاعب الجونة، رحيله عن الفريق الساحلي، بعد مباراة حرس الحدود غدًا في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وكان اللاعب صاحب الـ35 عامًا قد انتقل إلى صفوف الجونة في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2018-2019 قادمًا من المقاولون العرب.

وأعلن جدو عن قراره في بيان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "مباراة الحرس غدًا الأخيره لي مع النادي شكراً نادي

الجونة ،خالد بشارة، نادر شوقي وحسام غالي، محمد الحصري علي الاحترافيه و الحب و الاحترام خلال الموسمين الماضيين و بالتوفيق في المواسم القادمة".

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حسام غالي يرحل عن الجونة

كما أعلن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، منذ أيام، رحيله عن منصبه عقب مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال حسام غالي على حسابه

الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي على منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها وتعلمت كثيرًا واجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة، إن شاء الله مباراة حرس الحدود ستكون آخر مباراة لي مع الفريق، وأتمنى التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة".

يذكر أن مباراة الجونة أمام حرس الحدود ستقام مساء الجمعة المقبل، في ختام منافسات الموسم الحالي من الدوري.