نجح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحقيق فوز كاسح على نظيره لايبزيج الألماني، بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل خماسية مانشستر يونايتد كلا من: ماسون جرينوود في الدقيقة 21، وماركوس راشفورد "هاتريك" في الدقائق 74 و78 و90، ونيمانيا ماتيتش في الدقيقة 34، ومارسيال في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع اليونايتد رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثامنة، بينما توقف رصيد لايبزيج عند النقطة الثالثة في المركز الثالث، خلف باريس سان جيرمان الذي يتساوى معه في الرصيد، بينما يأتي في المؤخرة فريق إسطنبول باشاك شهير بدون نقاط.

شاهد.. ملخص خماسية مانشستر يونايتد في لايبزبج.. وهاتريك راشفورد