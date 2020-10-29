شاهد.. أحمد عيد عبدالملك: بابل هيسجل "هاتريك" في أول مباراة ضد الزمالك

أشاد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، بتعاقد النادي الإسماعيلي مع النجم الإنجولي آري بابل لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ونشر عبدالملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا :"آري بابل أول ماتش زمالك وإسماعيلي هيسجل "هاتريك"، معروفة القاعدة وهيقلب أوتاكا".

أضاف قائلًا: "بس هو الصراحة لعيب كويس وهينفع الإسماعيلي مبروك عليهم".

Advertisements

نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل"، وذلك بعد توصية من لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادي جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم

القارة السمراء فى الوقت الراهن.

حضر اللاعب صباح اليوم، حيث كان فى استقباله المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة فى القارة السمراء، من أجل العودة للمنافسة وحصد الألقاب وإسعاد الجماهير الكبيرة.