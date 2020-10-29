الأولمبية تُكرم خالد شلبي أول مصري يعبر بحر المانش بذراع واحدة

قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتكريم خالد شلبي، السباح المصري الذي عبر المانش عام 1983 بيد واحدة، كأول سباح مصري يحقق هذا الإنجاز من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

حضر التكريم المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية،

والمهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

خالد شلبي أول مصري من ذوي الهمم عبر بحر المناش، وذلك عام