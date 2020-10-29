حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا غاليًا على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمباريات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.
سجل ثنائية برشلونة كلا من: عثمان ديمبلي في الدقيقة 14 من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس تشيزني، وفي الدقيقة 90 نجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة حالة طرد لدميرال، مدافع يوفنتوس، في الدقيقة 85،
بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط.
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
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