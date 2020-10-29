شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا غاليًا على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمباريات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية برشلونة كلا من: عثمان ديمبلي في الدقيقة 14 من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس تشيزني، وفي الدقيقة 90 نجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد لدميرال، مدافع يوفنتوس، في الدقيقة 85،

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بعد تدخله العنيف على ميراليم بيانيتش، نجم وسط برشلونة، كما شهد اللقاء تسجيل ثلاثة أهداف ملغيين للاعب ألفارو موراتا مهاجم السيدة العجوز بداعي التسلل ولمس اليد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط.

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