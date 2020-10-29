اليوم.. الاتحاد يواجه أسوان.. والمقاصة يتحدى الإنتاج بالدوري

يستضيف فريق الكرة بنادى أسوان نظيره الاتحاد السكندري، باستاد اسوان، فى الخامسة والنصف مساء، ويحل مصر المقاصة ضيفا على الإنتاج الحربى فى الثامنة مساء، بملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ ٣٤ من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .
ويسعى اسوان بقيادة سامى الشيشينى المديرالفنى الجديد، لتحقيق الانتصار على زعيم الثغر من أجل ختام الموسم بقوة وتعويض الهزيمة من الإسماعيلى فى الجولة الماضية، بعد ضمان الاستمرار فى المسابقة باحتلاله المركز الثالث عشر برصيد ٣٧ نقطة.
ويطمح حسام حسن المدير الفنى الجديد للاتحاد فى الانتصار الأول له مع الفريق، بعدما ضمن الفريق البقاء بالوصول للنقطة ٣٩ بالمركز الثانى عشر واستعدادا للمشاركة فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.
ويدخل الإنتاج الحربى ومصر المقاصة المواجهة بشعار الفوز لتحسين مركز الفريق فى جدول المسابقة حيث يحتل الانتاج المركز الثامن برصيد ٤٣ نقطة والمقافى المركز التاسع برصيد ٤١ نقطة.
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