احتفالا باليوم العالمي للمشي.. وزير الرياضة يشارك بمهرجان الإسماعيلية

شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بماراثون للمشي، في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمشي بالتعاون مع الاتحاد العام للرياضة للجميع، اتحاد الاتحادات النوعية، والاتحاد المصري للملاحة

اكد صبحي ان وزارة الشباب والرياضة تهتم بالارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، وتعمل علي إقامة العديد من الفعاليات التي تهدف الي جعل

شارك بالمارثون ما يقارب ٥٠٠ مشارك ومشاركة من مختلف الاعمار السنية.

للرياضة للجميع، اتحاد الاتحادات النوعية، والاتحاد المصري للملاحة الرياضية اكد صبحي ان وزارة الشباب والرياضة تهتم بالارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، وتعمل علي إقامة العديد من الفعاليات التي تهدف الي جعل الرياضة اسلوب حياهشارك بالمارثون ما يقارب ٥٠٠ مشارك ومشاركة من مختلف الاعمار السنية.

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