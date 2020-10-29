رسميًا.. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع أرى بابل

نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل"، وذلك بعد توصية من لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادي جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة، وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

حضر اللاعب صباح اليوم، حيث كان فى استقباله المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.

يتطلع مسئولو الإسماعيلى لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة فى القارة السمراء، من أجل العودة للمنافسة وحصد الألقاب

وإسعاد الجماهير الكبيرة.

توج النجم الأنجولى، الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994، بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هي الجناحان الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.

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بابل قضى مسيرته في أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو "أول أغسطس" قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق

الأنجولي.

بدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دي أوجوستو في 2012 وشارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وفي العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين إلى أن جاء التألق الكبير لبابل في عام 2014 إذ إنه في 29 مباراة سجل 14 هدفًا في كل البطولات، وفى عام 2015 سجل 11 هدفًا في 21 لقاءً، قبل أن يسجل 12 هدفًا في 24 مباراة في 2016.

وإدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تشكر رئيس مجلس إدارة وأعضاء إدارة نادي التعاون السعودي على تسهيلها للمفاوضات في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.