التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والقادسية في الدوري السعودي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بنظيره فريق القادسية اليوم الخميس علي استاد الامير سعود بن جلوي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. ويحتل التعاون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل نادى القادسية المركز التاسع برصيد 3 نقاط. موعد مباراة التعاون و القادسية : تقام مباراة التعاون و القادسية في تمام الساعة 6:50 بتوقيت مصر، 7:50 بتوقيت المملكة العربية في تمام الساعة 6:50 بتوقيت مصر، 7:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 8:50 بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة التعاون و القادسية : تذاع مباراة التعاون و القادسية بشكل حصري عبر قناة السعودية بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق جعفر الصليح. من المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى: حسين شيعان. Advertisements خط الدفاع: ابراهيم الزبيدي، حسن كادش، أحمد عسيري، ياسين برناوي. خط الوسط : ساندرو مانويل، ريان الموسي، فيصل درويش ، عبدالله الجوعي، ميتشيل ديوك. خط الهجوم :تاوامبا. تشكيل القادسية المتوقع : حراسة المرمى : فيصل مسرحي. خط الدفاع : حمد اليامي، خليفة الدوسري، ريس وليامز، عادل المولد. خط الوسط : ادسون دا كوزا، حسن أبو شرارة، ميهاي بورديانو، ستانلى اوهاتشي، كارلوس اندريا. خط الهجوم : دانيلو أسبيريا.

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