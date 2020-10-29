موعد مباراة التعاون والقادسية اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية مساء اليوم الخميس مواجهة فريق التعاون أمام نظيره فريق القادسية الصاعد حديثا من الدوري الدرجة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. ويحتل التعاون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل نادى القادسية المركز التاسع برصيد 3 نقاط. موعد مباراة التعاون و القادسية : Advertisements تقام مباراة التعاون و القادسية في تمام الساعة 6:50 بتوقيت مصر، 7:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 8:50 بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة التعاون و القادسية : تذاع مباراة التعاون و القادسية بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق جعفر الصليح.

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