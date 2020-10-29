الامارات | مورينيو يسخر من ريال مدريد ويدافع بشدة عن غاريث بيل

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يسخر من ريال مدريد ويدافع بشدة عن غاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد مدرب توتنهام الانجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو إلى إطلاق تصريحات تسخر من ريال مدريد كما وصفت ذلك صحيفة "أس" المقربة من النادي الإسباني، وهذه المرة خلال دفاعه بقوة عن لاعبه، الولزي غاريث بيل، المعار إلى توتنهام في الموسم الحالي من ريال مدريد.

وقبل لقاء الدوري الأوروبي الليلة أمام انتويرب البلجيكي، قال مورينيو بنبرة ساخرة إن غاريث بيل يستمتع بالتنظيم الجيد الذي يجده حاليا في توتنهام بخلاف فريقه السابق، والذي ألمح إلى أنه يفتقر إلى ذلك. وقال كذلك إن أكبر نجاحات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مرتبطة ببيل أكثر من غيره.

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وأوضح: قبل غاريث بيل، أمضى ريال مدريد عقدا بدون أن يصل إلى ربع النهائي، ثم لم يحقق اللقب رغم أنه وصل نصف النهائي في ثلاث مواسم متتالية، وفي أول موسم له حقق اللقب، ثم ثلاث ألقاب متتالية أخرى.

واشتهر مورينيو بتوجيه الانتقادات مرارا إلى ريال مدريد، والذي دربه في فترة سابقة، لكنه غادره مجبرا، بعد أن ساءت علاقته بالكثير من لاعبي الفريق الملكي، ومسؤوليه.

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