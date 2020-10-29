شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوري المصري والـ «يوروباليج».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف اليوم الخميس، مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بمواجهتين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين «الأخيرة» من المسابقة، كما تنطلق لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ونستعرض في السطور التالية مواعيد أبرز هذه المواجهات والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري:

أسوان ضد الاتحاد: 5.30 مساءا، أون تايم سبورت.

الإنتاج الحربي ضد مصر للمقاصة: 8.00 مساءا، أون تايم سبورت.

الدوري الأوروبي:

أيك أثينا ضد ليستر سيتي: 7.55 مساءا، بي إن سبورت 4.

ليل ضد سيلتيك: 7.55 مساءا، بي إن سبورت 6.

سيسكا موسكو ضد دينامو زغرب: 7.55 مساءا، بي إن سبورت 7.

رويال أنتويرب ضد توتنهام: 7.55 مساءا، بي إن سبورت 2.

Advertisements

ميلان ضد سبارتا براج: 7.55 مساءا، بي إن سبورت 1.

ريال سوسيداد ضد نابولي: 10.00 مساءا، بي إن سبورت 3.

روما ضد سيسكا صوفيا: 10.00 مساءا، بي إن سبورت 4.

أرسنال ضد دوندالك: 10.00 مساءا، بي إن سبورت 1.