شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠١» يفوز على الترسانة بثنائية وديًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠١، على ضيفه الترسانة بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

افتتح حسام ياسين ثنائية الأهلي خلال الشوط الأول برأسية، وسجل أحمد سيد غريب الهدف الثاني قبل لحظات من نهاية المباراة بتسديدة «لوب» رائعة.

خاض الأهلي المباراة ضمن تحضيراته للموسم الجديد من بطولة الجمهورية، تحت قيادة مديره الفني ياسر رضوان، وذلك بعد عودة الفريق من معسكره المغلق بالإسماعيلية، وحقق خلاله الفوز في ٣ مباريات ودية، قبل تحقيقه الفوز أيضا وديًّا على بني عبيد بأربعة أهداف لهدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ ياسر رضوان مديرًا فنيًّا، ومعتز إينو مدربًا عامًّا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبد الخالق المدلك.