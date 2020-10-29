شكرا لقرائتكم زى النهاردة..فؤاد صدقى يسجل أول هاتريك في تاريخ الاهلى بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 29 أكتوبر 1948 ، سجل فؤاد صدقي لاعب الأهلي الأسبق أول "هاتريك" للأهلي في الدوري حين تمكن من تسجيل 3 أهداف في شباك الأوليمبي، بالمباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن فاعليات الأسبوع الثانى فى أول مسابقة دورى ممتاز بملعب مصطفى باشا بمحطة الرمل بالإسكندرية.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق اللاعب خطاب عمر فى شباك كمال حامد حارس الاهلى ليصبح أول ﻻعب يسجل فى اﻻهلى ورد اﻻهلى بثلاثية فى نفس الشوط، وكان اول من هز شباك الاوليمبى قلب الهجوم أحمد مكاوى الذى سجل هدف التعادل وأتبعه الجناح الايسر فتحى خطاب ثم الجناح الأيمن فؤاد صدقى وفى الشوط الثانى أضاف صدقى هدفين أخرين ليصبح صاحب أول هاتريك فى تاريخ الاهلى وثانى هاتريك فى تاريخ المسابقة وسجل للأوليمبى الهدف الثانى اللاعب سيد الجندى.

وكان أول فريق يمثل الأهلى في أول نسخة لبطولة الدوري يتكون من:

فى حراسة المرمي: كمال حامد.

فى خط الدفاع والوسط : عبدالعزيز همامي، وصبحى يونس، وعبد المنعم شطارة، وسيد عثمان، وحلمى أبوالمعاطى.

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فى خط الهجوم : فؤاد صدقي، ومحمد لهيطة، وأحمد مكاوي، وبخيت، وفتحى خطاب.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.