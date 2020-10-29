شكرا لقرائتكم شطة: أتوقع تأجيل مباراة الزمالك والرجاء لإرضاء هاني أبو ريدة ولقجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع عبد المنعم شطة رئيس لجنة تطوير الكرة السابق بالاتحاد الأفريقى الكاف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى مجدداً وكذلك نهائى دوري الأبطال الأفريقى ، وقال شطة فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" حزين على ماوصل إليه الوضع فى الاتحاد الأفريقى ، عملت 20 عاماً داخل الكاف ولم أرى شيئاً مما يحدث الأن ، الأمور تسوء بشكل مريب ولكن مازال هناك أمل أن يتم الاصلاح".

ويضيف شطة :" إبان وجود الكاميرونى عيسى حياتو رئيساً للكاف كان يستبعد أى عضو من المكتب التنفيذى من التصويت على أى قرار يخص أزمة دولته حتى يكون هناك حياد كامل فإذا كان هناك أزمة تتعلق بمصر يستبعد تصويت هانى أبو ريدة ويتخذ القرار من باقى الاعضاء وهذا هو التفكير السليم أما الوضع الحالى ووجود توازنات وصراع للقوى بين هانى أبو ريدة أقدم عضو فى المكتب التنفيذى للكاف والفيفا وبين المغربى فوزى لقجع يدفع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لإرضاء الطرفين لكسب ودهم لاسيما مع حلول موعد انتخابات الكاف"

وتابع شطة :" أتوقع أن يتم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى مرة أخرى لأن القرار سيرضى أبو ريدة ولقجع وبالتالى أحمد أحمد سوف يسارع لإرضاءهم لكسب ودهم فى العملية الانتخابية ، وقد يضغط هانى أبو ريدة بالطبع لتأجيل النهائى الأفريقى وبالتالى سوف يتم تأجيله ، كل شىء أصبح وارد فى الكاف".

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ويكمل شطة :" لابد أن يضع الكاف لوائحه بعدالة وينشأ لجنة لتطبيق هذه اللوائح ولايسمح مطلقاً بتدخل أى عضو من المكتب التنفيذى للكاف حتى لاتتكرر المشاهد المؤسفة مثلما حدث فى أزمة مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى فى نهائى دوري الابطال الافريقى الأخير ، كل هذه الامور شوهت صورة الكاف ووضعت مسئوليه فى مأزق بعد اهتزاز اللوائح ووجود مئات الاعتراضات التى شككت فى نزاهة اللوائح الافريقية "

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل موعد المواجهة المنتظرة بين الرجاء ومضيفه الزمالك إلى الأول من نوفمبر المقبل، على ملعب "القاهرة الدولى"، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب 1-0.

جدير بالذكر أن نهائى دورى أبطال أفريقيا، مقرر له 6 نوفمبر المقبل، حيث ينتظر الأهلى الذى أقصى الوداد من الدور نصف النهائي، الفائز من الزمالك والرجاء في مباراة نصف النهائي المقرر لها الأحد المقبل.