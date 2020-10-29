شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يعلن استعداد مصر لاستضافة تصفيات شمال أفريقيا حال تراجع تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب أن مصر جاهزة لإستضافة تصفيات بطولة شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن إستضافة البطولة ، وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"كنت أرفض فكرة تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا وفى وقت سابق أرسل اتحاد الكرة خطاب بهذا المعنى للكاف ولكن بعد صدور قرار التأجيل لانملك شيئاً"

ويضيف ربيع ياسين :"هكمل برنامجى ولن ألغيه رغم قرار التأجيل وبعد الاسبوع الـ 11 سوف أفتح جزء من المعسكر على أن يكون الجزء الاخر مغلقاً خاصة أننى سوف أجد صعوبة فى تجميع اللاعبين مجدداً بعدما أصبحت الاندية تشركهم فى الدرجة الاولى بعد تألقهم"

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وتابع المدير الفنى لمنتخب الشباب :"مصر مستعدة لإستضافة تصفيات شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن الاستضافة ونحن فى الصورة دائما ، وأعدكم بجيل يشرف الكرة المصرية ، واستقريت على جانب كبير من التشكيل الاساسى رغم قرار تواجد 20 لاعباً بما فيهم حراس المرمى فقط ".

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر، وأكد دكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر، وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسى لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.

يذكر أن تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية كان محدد لها الانطلاق فى التاسع من نوفمبر المقبل حتى الـ24 من نوفمبر المقبل.