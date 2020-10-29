شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر إقامة نهائى الكأس 29 نوفمبر.. و30 للدوري الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على يوم 29 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة نهائى كأس مصر الذى سيتم استئنافه عقب مباراتى المنتخب أمام توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.
كما حددت اللجنة يوم 30 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2020 -2021 ، على أن يبدأ الاهلى والزمالك مشوارهما فى الدورى الجديد أول ديسمبر حال تأهلهما لنهائى كأس مصر الذى سيقام يوم 29 نوفمبر.
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر ، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبي أندية الدوري الممتاز الذي عقد اليوم.
فى سياق مغاير، أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للفيفا يخطره فيه بتفاصيل خارطة الطريق التى تتضمن الجمعية العمومية لتعديل اللائحة وموعد فتح باب الترشيح والانتخابات، وذكر اتحاد الكرة فى خطابه، أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة يوم 10 نوفمبر، وفتح باب الترشيح يوم 15 من نفس الشهر، وينتظر اتحاد الكرة رد الفيفا بالموافقة ومنح الضوء الأخضر لتسويق اللائحة وإرسالها إلى الأندية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية.
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