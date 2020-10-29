شكرا لقرائتكم خبر عن بروكيتش كلمة السر فى تصعيد 6 لاعبين لتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى 6 لاعبين شباب لتدريبات الفريق الأول بداية من الثلاثاء وهم: محمد حسام "ميدو"، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر "حمدى"، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف "مانو"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل "كوكا"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق.

وجاء تصعيد السداسى بطلب من التشيكى بروكيتش المدير الفنى لناشئى الأهلى، والذى قدم تقريرا لموسيمانى بأحقية هؤلاء اللاعبين فى الحصول على فرصة خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل احتياج الفريق بسبب معاناة البعض من الإصابة ورغبة الجهاز الفنى فى منح البعض الآخر قسطاً من الراحة بسبب ضغط المباريات.

وشهد مران اليوم مشاركة محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء من التقسيمة القوية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، من جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن أفشة خضع لبرنامج تأهيلي مؤخرًا للتعافي من الإجهاد العضلي، وتواجد اليوم في جزء من التقسيمة المطولة التي أجراها الجهاز الفني للاعبين بعد تحسن حالته.

وقام الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع نظيره الطبي، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد جدا للمرحلة المقبلة، وذلك في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وشعور بعض العناصر بالإجهاد العضلي، فيما استكمل مروان محسن، مهاجم الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي العام، وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش المران، تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، مؤكدًا تحسن حالة اللاعب واقترابه من إعلان جاهزيته.