شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وزارة الشباب والرياضة قرعة الأدوار التمهيدية لمنافسات النسخة الرابعة لدورى مراكز الشباب للصم، والذى تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوى القدرات والهمم)، بمشاركة 16 محافظة وهم (البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، قنا، الوادى الجديد، سوهاج، بنى سويف، الفيوم، الجيزة، الغربية، المنوفية، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، القليوبية)، على ملاعب المدينة الشبابية بأبى قير ومركز شباب المعمورة.

حضر مراسم القرعة الدكتور محمد عبد الستار والدكتور وليد رجب عضوا مكتب ذوى القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور سامح عفيفى، هدى أبو ضيف عضو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة.

تم تقسيم الفرق الـ16 إلى 4 مجموعات ضمت كل مجموعة 4 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات (أسوان، البحر الأحمر، مطروح، بنى سويف)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات (الإسماعيلية، شمال سيناء، الفيوم، قنا)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات (المنوفية، جنوب سيناء، الأقصر، القليوبية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات (الجيزة، الوادى الجديد، سوهاج، الغربية).

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ويهدف إقامة دورى الصم إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوى الهمم، ودمج ذوى الهمم فى المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوى القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوى القدرات والهمم، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وعلى هامش منافسات الدور التمهيدى تعقد وزارة الشباب والرياضة دورة تثقيفية لمدربى الفرق المشاركة بالدورى فى نسخته الرابعة، وعقب انتهاء الدور التمهيدى للبطولة وصعود 8 فرق يتم إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة الرابعة، منهم 8 فرق أصحاب دور الـ8 فى النسخة السابقة، بجانب8 فرق صعدوا من الدور التمهيدى فى النسخة الحالية.