شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. رمضان صبحى الخاسر من تبريرات الانتقال إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مبررات رحيل رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز تسببت فى إفتقاد بريقه بشكل أكبر فى قلوب الجماهير ، فى ظل التصريحات التى أدلى بها تليفزيونيا مؤخرا مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية ، ليبرر موثقه من الرحيل المفاجىء عن صفوف الأهلى، تصريحات رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب شغلت الجماهير، خاصة عندما قال: الانتقال لبيراميدز ليس أزمة والأهلى نفسه تعامل مع بيراميدز وقام بشراء قفشة فى بداية الموسم لا أعلم لماذا أصبح أزمة الآن، قائلا: "ممكن أرجع الأهلى مرة أخرى، وأريد أن أوضح للجماهير أنا لم أكن على قوة الأهلى وقت الرحيل ولكن كنت تبع هدرسفيلد، وبيراميدز أنهى الصفقة فى 48 ساعة الأهلى ماطل فى الأمر.

قال رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، إن الأهلي دفع جيدا فى أول 6 شهور خلال استعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، رغم أن أداءه لم يكن الأفضل، وتابع: كنت أعطى كل ما لدى فى المباريات، وبعد انتهاء الإعارة كانت لدى الرغبة فى البقاء فى مصر من أجل المشاركة مع المنتخب الأولمبى، ووصلى إحساس غير مباشر إن بعض الأشخاص داخل النادى لا يرغبون فى تواجدى مثل أول مرة".

واستكمل صبحى: "فى النهاية استمريت تلك السنة ولعبت مع المنتخب الأوليمبى وبعد ذلك اتصبت وجاء توقف كورونا وجلست مع محمود الخطيب، وقلت له إننى أتمنى العودة إلى أوروبا، فترة كورونا امتدت لأشهر طويلة، وإعارتى كانت ستنتهى فى 30 يونيو، وما فهمته أن إعارتى ستنتهى وفقاً للفيفا إلا بموافقة الأهلى وهيدرسفيلد، ولكن النادى رفض لأنه كان يتبقى فى عقدى موسم واحد معهم وبعد ذلك يحق لى الرحيل مجاناً"، الأهلى لو عايزين يخلصوا صفقة بيخلصوا، تحدثت مع نادر شوقى وكيلى فقال لى ليس لدى عروض فاستغربت جداً وكانت علامة استفهام كبيرة.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب رمضان صبحى فى الصور التالية :

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