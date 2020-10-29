شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف مصير هانى أبو ريدة من رئاسة الكاف ولجنة مؤقتة جديدة للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن السويسري جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى الفيفا والسنغالية فاطمة ساموراى يدعمان مرشح سنغالى بديلا عن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لرئاسة الكاف حال وجود معوقات ضد ترشح أحمد أحمد الرئيس الحالى للكاف مجدداً.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مع إعلان أحمد أحمد عزمه الترشح مجدداً لرئاسة الكاف ظهرت تقارير صحفية إنجليزية تفيد بوجود شبهة فساد تعيق فرص رئاسته للكاف مجدداً وهنا يبرز إسم هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للإتحاد الافريقى والدولى للظهور على سطح الاحداث فى انتخابات الكاف".

ويضيف شوبير:" ولكن انفانتينو وفاطمة ساموراى يميلان لدعم مرشح سنغالى بداعى تفضيل أصحاب البشرة السمراء ".

وتابع شوبير:"الكاف بين نارين حالياً سواء بإنهاء مسابقة دوري الابطال الافريقى فى 6 نوفمبر المقبل مثلما تم الاعلان مسبقاً لاسيما أن الوصول لهذا التاريخ جاء بعد عذاب شديد وبين التأجيل مجدداً سواء لـ 9 نوفمبر أو 20 نوفمبر وليس هناك شىء مؤكد حتى الان ، المؤكد أن مباراة الزمالك والرجاء المغربى بصدد قرار نهائى خلال ساعات مع تصاعد حالات الشفاء من كورونا فى صفوف الفريق المغربى".

وعن اتحاد الكرة قال شوبير:" الوضع فى الجبلاية يؤكد أن هناك ثلاثة سيناريوهات الاول اجراء انتخابات لمدة 4 سنوات فى 30 نوفمبر المقبل والثانى وجود لجنة مؤقتة غير اللجنة الخماسية الحالية تدير الجبلاية لمدة 8 شهور والثالث تولى وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة مهام رئاسة الجبلاية بشكل مؤقت لفترة انتقالية ثم اجراء الانتخابات".

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وعن موقف أحمد فتحى بعد قرار مد القيد فى اتحاد الكرة قال شوبير:" أحمد فتحى سوف ينهى مسيرته مع الاهلى بنهاية مباراة طلائع الجيش السبت المقبل ولا توجد أى تطورات فى هذا الشأن".

وعن تطورات أزمة الزمالك قال شوبير:"فريق الكرة ليس له علاقة بالازمة ، فى عز الاحداث استطاع التغلب على الرجاء فى المغرب ليس هناك ربط مطلقاً"

وفى وقت سابق ، أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء، عن ترشحه لرئاسة الكاف، لفترة ثانية، خلال الانتخابات، التى من المقرر أن تقام خلال شهر مارس المقبل 2021.

وكتب أحمد أحمد، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا:" لقد تغير كثيرًا في السنوات الأربع الماضية، أنا فخور بالعمل الذي أنجزه فريقي، أن يتم شكرها، وكذلك دعم كرة القدم في أفريقيا وخارجها، بعد التفكير والتشاور، قررت أن أمثل نفسي".

أضاف قائلا:"عرف الكثير من التحسينات لمدة 4 سنوات، أنا فخور بإنجازات فريقي، أقدم شكري وامتناني لدعمكم ومساعدتكم في كرة القدم في أفريقيا وخارجها، بعد عملية التفكير والتشاور، قررت الترشح لإعادة الانتخاب.

وكان أحمد أحمد، قد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فى مارس من عام 2017، خلفا للكاميرونى عيسى حياتو، الذى بقى فى منصبه لمدة 29 عاما.