"برشلونة يهيمن".. كيف علقت صحف أوروبا على سقوط يوفنتوس في الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف الإيطالية، الضوء على خسارة يوفنتوس أمام برشلونة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي غاب عنها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم بيانكونيري لإصابته بفيروس كورونا.

وحل برشلونة ضيفًا على يوفنتوس مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي حسمها الفريق الكتالوني لصالحه بهدفين دون رد.

وفيما يلي يستعرض يلا كورة، أبرز تعليقات الصحف الإيطالية:

لاجازيتا ديلو سبورت

"برشلونة يهيمن"

وتطرقت الصحيفة للحديث عن "هاتريك" ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس الملغي بداعي التسلل، كما أشارت إلى أنها الهزيمة الأولى لأندريا بيرلو مدرب الفريق الإيطالي.

كوريري ديلو سبورت

"السيدة العجوز تعاني أمام كتالونيا"

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس وبيرلو كانا في وضع التسلل خلال المباراة، في إشارة لإلغاء أهداف موراتا الثلاثة.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس في غياب رونالدو وتراجع أداء باولو ديبالا كان يعاني أمام جودة الفريق الكتالوني.

Advertisements

توتو سبورت

"هل رأيتم يوفنتوس!؟"

وقالت الصحيفة الإيطالية، إن يوفنتوس تلقى درسًا قاسيًا في عالم كرة القدم أمام برشلونة الذي هيمن على تورينو بهدفي عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي.

وأوضحت أن على الرغم من إلغاء 3 أهداف لموراتا بداعي التسلل، إلا أن الفريق كان يعاني من الكثير من الأخطاء إلى جانب الارتباك.

سبورت

"امبراطوري"

وقالت "سبورت"، إن برشلونة حقق فوزًا تاريخيًا على يوفنتوس على ملعبه في تورينو بثنائية سجلها ديمبلي وميسي.

موندو ديبورتيفو

"نجم تورينو"

ووضعت الصحيفة صورة لعثمان ديمبلي على غلاف مجلتها، في إشارة إلى تألق النجم الفرنسي في المباراة.

جدير بالذكر أن برشلونة تصدر جدول المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، يليه يوفنتوس في المركز الثاني (3 نقاط)، بينما يتواجد دينامو كييف وفرينكفاروزي في المركزين الثالث والرابع.