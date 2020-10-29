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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
وصل في الساعات الأولى من صباح الخميس، المحترف المصري أحمد حجازي المنضم حديثًا لفريق اتحاد جدة إلى السعودية من أجل الالتحاق بـ"العميد".
كان نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، أعلن في اليوم الأخير من سوق الانتقالات السعودية وتحديدًا الأحد الماضي التوقيع مع أحمد حجازي.
واستطاع فريق اتحاد جدة الحصول على خدمات أحمد حجازي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق ويست بروميتش ألبيون مع وضع بند أحقية الشراء النهائي.
حجازي فور وصوله لجدة وجه رسالة لجماهير الاتحاد، قائلاً :"شكرًا على استقبالكم الرائع، إن شاء الله نساعدكم وأقدم كل اللي عندي علشان أسعد جماهير الاتحاد".
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية وفقًا لمصدر خاص لها، أن جاهزية حجازي من الناحية البدنية غدًا الجمعة، هيّ من ستحدد إمكانية الدفع به في لقاء الديربي أمام أهلي جدة في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل ضمن حسابات قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي.
في المقابل، تواصل المدير الفني للاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي مع أحمد حجازي ليؤكد الأخير أنه جاهز للمشاركة في المباريات، مشددًا أنه تحت رهن إشارة المدرب في أي وقت لخدمة الفريق الاتحادي بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وضع الاتحاد في الموسم الجديد بالدوري السعودي (2020 - 2021) ليس بالجيد نظرًا لتواجده في المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة بعد مرور جولتين إثر الخسارة من الاتفاق بالجولة الأولى بنتيجة (2-1)، ثم التعادل أمام الفتح بنتيجة (2-2).
كانت هذه تفاصيل خبر فور وصوله لجدة.. أحمد حجازي يوجه رسالة لجماهير الاتحاد قبل الديربي (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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