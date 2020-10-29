طارق أبو العينين يرد.. هل يتفاوض كليوباترا مع مدرب جديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا المالكة لفريق سيراميكا كليوباترا، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع أي مدرب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.
وأضاف أبو العينين في تصريحات صحفية، أن هيثم شعبان المدير الفني الحالي لكليوباترا مستمر في منصبه، مشددًا أنه لم يحدث أي تفاوض مع أي مدرب في الفترة الحالية.
ولفت، إلى أن إدارة نادي كليوباترا تدعم هيثم شعبان لقيادة الفريق بعد التأهل لمسابقة دوري we المصري.
وبحسب أبو العينين، فإن الفترة الحالية تشهد اجتماعات مستمرة من أجل إعداد قائمة الفريق قبل بداية الموسم الجديد بجانب التجهيز لفترة الإعداد ليظهر الفريق بالشكل المناسب.
وتأهل فريق كليوباترا للمرة الأولى في تاريخه لمسابقة الدوري بعد احتلال الفريق صدارة المجموعة الثانية (مجموعة القاهرة) برصيد 43 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بتروجيت الوصيف.
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