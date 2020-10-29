مرتضى منصور مستنجدًا بالرئيس السيسي: بعض الجهات تحاول هدم نادي الزمالك

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعد الأحداث الأخيرة ومحاولات بعض الجهات هدم نادي الزمالك".

قال مرتضى منصور في بداية حديثه: "أوجه حديثي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نادي الزمالك هو نادٍ وطني وله تاريخ عريق في الكرة المصرية، مثل النادي الأهلي، ومن يريد هدم نادي الزمالك لصالح قوة داخلية وخارجية لا علاقة لها بالرياضة".

وتابع رئيس الزمالك: "تسلمت الزمالك وخزينة النادي خاوية، وقمت بتسديد المديونيات كافة التي تخص النادي، وأصبح للنادي صرح كبير من تطوير منشآت النادي واستعادة البطولات وقناة للنادي والنادي النهري، لكن ما يحدث في الفترة الحالية أصبح

خارج المألوف".

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه واجه العديد من الحروب ضده، موضحًا: "تم فبركة فيديو بشخص يشبهني بشكل غير لائق، ثم فيديو آخر بتركيب صوتي على مقطع فيديو وأنا أقوم بالإساءة لمحمود الخطيب.

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وشدد مرتضى منصور، أن قرار اللجنة الأوليمبية بعزله عن منصب رئيس نادي الزمالك قرار باطل، مشيراً في حديثه إلى: "فخامه الرئيس هناك أحكام إدارية عُليا تؤكد أنه لا يجوز للجنة الأوليمبية بمعاقبة رئيس النادي، أو عضو مجلس الإدارة لأي نادٍ، ومن له الحق في ذلك هى الجمعيات العمومية للأندية".

وتابع: "الآن يحاولون الضغط بكل الأشكال على الزمالك وجماهيره، إبعاد رئيس النادي عن منصبه، وغلق البرنامج الرئيسي لقناة الزمالك، إضافة للإعلان عن بطلان لائحة النادي، لماذا يتم الضغط على جماهير النادي بهذا الشكل؟".

كما أكد رئيس الزمالك: "لائحة النادي التي يتحدثون عنها تم من خلالها تكريم أسر شهداء الدولة، ومنح عناصر الجيش والشرطة عضويات استثنائية تكريماً لدورهم في البلاد، هذه اللائحة المحترمة التي يريدون بطلانها الآن، هل يريدون أن يهاجر الزمالك من البلاد ومنع مرتضى منصور لمجرد أنه أعاد الزمالك إلى منصات التتويج والحصول على عدد كبير من البطولات".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "أقول لسيادة رئيس الجمهورية إن هناك ناديًا عملاقًا اسمه الزمالك، أمامه مشوار مهم في بطولة قارية (دوري أبطال أفريقيا) لم يحصل عليها النادي منذ عام 2002 وقبل مباراة نصف النهائي يقومون بعزل رئيس النادي، وإلغاء لائحة النادي، وإيقاف برنامج قناة النادي".