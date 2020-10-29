شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يجهز إسلام جابر ومحمد حسن للطوارئ قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق من عدة أزمات قبل مواجهة الرجاء المقرر لها الأحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، في مقدمتها عدد اللاعبين المصابين وجميعهم من القوام الاساسي ، حيث يعاني كل من حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الوتش وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي من إصابات مختلفة ، أدت الي غياب البعض عن المباراة ومحاولات لتجهيز الاخرين ، وكلها إصابات في خط الدفاع مما زاد من أزمات الزمالك قبل مواجهة الاحد ، وبدا باتشيكو في تجهيز سيناريوهات بديلة لعدم جاهزية محمود علاء وحازم امام وعبد الله جمعة قبل المباراة.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان باتشيكو يسعي لاستغلال اسلام جابر في اللعب كظهير ايسر في حالة عدم اكتمال شفاء عبد الله جمعة ، كما يجهز باتشيكو احمد عيد للعب في الجانب الايمن بديلا لحازم إمام ، أما المفاجأة فتتمثل في امكانية الدفع بمحمد حسن لاعب خط الوسط المدافع في مركز المساك بدلا من محمود علاء في حالة عدم اكتمال شفاء الاخير في ظل عدم وجود مدافعين جاهزين للمشاركة بجوار محمد عبد الغني بعد اصابة الونش بقطع في الغضروف وغيابه عن الزمالك فترة طويلة.

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من ناحية أخرى جدد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام ٢٠٢٢ .

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسه مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديده حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة.