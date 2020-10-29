شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتوى غضب نجوم الدكة فى الأهلي بقيادة "الحاوي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتوى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي غضب بعض لاعبي الفريق الذين لم يُشاركون معه بشكل قوى منذ توليه المسئولية أول أكتوبر الجاري، ويأتي في مقدمتهم، وليد سليمان اذلى شعر بحالة من الغضب مع قدوم موسمياني لعدم الإهتمام به بشكل كافً وشعر "الحاوي" وليد سليمان أن المدير الفني لا يُقدّر قيمت وضعه مع الفريق وإنتابته حالة من الضيق قبل أن يجتمع معه موسيماني مخراً ويؤكد له أن ضغط المباريات وحساسية الفترة الحالية بسبب بطولة أفريقيا كان السببفي عدم وضعه في حساباته بشكل جيد ، وقال المدير االفني للحاوي أنه يثت تماماً في قدراته الفنية العالية ويعلم أنه أحد أهم لاعبي الاهلي في السنوات الماضية وسيكون له دور مع الفريق الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يرفض مسئولو الأهلي الاستسلام في مفاوضاتهم الخاصة بضم الجزائري يوسف البلايلي نجم الأهلي السعودي السابق، والذي فسخ عقده مع ناديه على خلفية عدد من الأزمات بين الطرفيين، ليتم تصعيد الأمر للاتحاد الدولي فيفا لفض النزاع بين الطرفين، ورغم دخول أحد الأندية القطرية في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب، إلا أن الإدارة الحمراء تكثف مساعيها لضم النجم الجزائري لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد.

ووجد الأهلي صعوبة في انهاء صفقة الأورجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز ،والذي كان المطلوب الأول من جانب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لتدعيم الهجوم الأحمر، خاصة أنه كان يشرف على تدريبه أثناء تدريبه صن داونز قبل انتقاله لتدريب الأهلي، ليحول الأهلي الدفة نحو البلايلي، إلا أن الصفقة لازالت تواجه العديد أن الصعوبات والأزمات.

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وتري لجنة التخطيط بالأهلي أن البلايلي هو أفضل خيار لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، خاصة بعد ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأحمر وابدى موافقته علي تخفيض مطالبه المادية، في الوقت الذي يسير الأهلي بالتوازي في مفاوضات مع الأهلي السعودي لأنهاء الأزمة مع البلايلي لتجنب إيقافه بعد إتمام الصفقة.

ويُعيد الأهلي رسم خريطة لاعبيه الأجانب حال ضم البلايلي، والذي كان قبل عودة المفاوضات معه تم الاستقرار على رحيل جيرالدو واليو بادجي علي أن يتم التعاقد بدلاً منهما مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء وأحد المهاجمين الأفارقة، إلا أن النجاح في التعاقد مع البلايلي سيدفع الإدارة الحمراء للتفكير في الاستغناء عن لاعب أجنبي جديد، وهو الأمر الذي سيكون محصوراُ في وقتها في الثلاثي علي معلول واليو ديانج وجونيور أجاي، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً خاصة وأن الثلاثي من الدعائم الأساسية بالفريق حالياً