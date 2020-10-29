شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. أوباما يعيد الزمالك للحياة فى الكونفيدرالية امام بترو أتليتكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم الأحد 24 فبراير 2019 كاد الزمالك يودع بطولة الكونفيدرالية الافريقية علي أرضية استاد برج العرب عندما استضاف فريق بترو اتليتكو الانجولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة.

دخل الزمالك المباراة بدون أي فوز وبنقطة واحدة بعدما هُزم من جورماهيا الكينى، بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع نصر حسين داى ببرج العرب بهدف لمثله ليصبح موقف الفريق صعب في جدول ترتيب المجموعة.

تقدم فريق بترو اتليتكو بهدف مفاجئ في مرمى جنش ليزداد موقف الزمالك صعوبة، خاصة ان المباراة علي ارضه وفي حالة الخسارة ستنعدم فرص الزمالك في التأهل، وولكن في الدقيقة 94 من عمر المباراة بعدما أحرز هدف التعادل لفريقه والأول له فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليستمر الزمالك في البطولة بفضل هدف الإنقاذ من أوباما.

من ناحية أخرى أدى فريق الزمالك مرانا قويا أمس استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والتي ستقام علي استاد القاهرة.

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وخصص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فقرة خاصة علي هامش المران ، في كيفية التعامل مع العرضيات ، وانهاء الهجمة بالشكل الأمثل، وشارك في هذه الفقرة بعض لاعبي الفريق ، واشرف عليها باتشيكو بنفسه ومعه مدحت عبدالهادي مدرب الفريق .

وحرص باتشيكو ومعاونوه علي توجيه بعض التعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية المعينة، فيما واصل حازم امام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له ، من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، استعدادا لمباراة الرجاء المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا.