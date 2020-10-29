%58 من قراء الخليج 365 يتوقعون عبور الزمالك مباراة الرجاء في أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع%58 من قراء الخليج 365، المشاركين في استطلاع بشأن مباراة العودة بنصف نهائي أفريقيا بين الزمالك والرجاء المغربى، عبور الزمالك للمباراة النهائية أمام الأهلي، عبر بوابة الرجاء.

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ويلعب الزمالك أمام الرجاء المغربي يوم 1 نوفمبر المقبل، في مباراة العودة بدوري أبطال أفريقيا، الدور نصف النهائي، بعدما سبق له الفوز على بطل المغرب في عقر داره بهدف نظيف.

وسبق الزمالك للمباراة النهائية، شقيقه الأهلي المصري، بعدما تغلب على نادي الوداد المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين، لتكون هناك فرصة لنهائي مصري خالص، حال نجاح الزمالك في تخطي مباراة العودة أمام الرجاء المغربي.