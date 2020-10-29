شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس مد معسكر الرجاء إلي نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في معسكر مغلق أمس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها الاحد المقبل في استاد القاهرة.

وفضلت إدارة الكرة بنادي الزمالك دخول الفريق في معسكر مغلق مبكرا حتي يضمن الجهاز الفني ابتعاد اللاعبين عن اي اجواء خارج المباراة والفريق قد تؤثر غلي تركيزهم في المباراة.

وتدرس إدارة الكرة في الزمالك استمرار المعسكر إلي يوم 6 نوفمبر المقبل في حالة تخطي عقبة الرجاء في الدور قبل النهائي ، حيث ترغب ادارة الكرة في استمرار اللاعبين بنفس التركيز حتي مباراة الأهلي في النهائي.

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في سياق مختلف جدد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام 2022 .

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسه مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديده حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة.