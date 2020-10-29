شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإنتاج يبحث عن استكمال نغمة الانتصارات أمام المقاصة بالجولة الأخيرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الإنتاج الحربى نظيره مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل مصر المقاصة مع سموحة سلبياً بنفس الجولة.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفًا فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 41 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاءً وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.

وطالب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، بمواصلة الانتصارات لتحسين مراكز الفريق في المسابقة ، ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 16 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى ستة مباريات وتعادل فى مباراتين ، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 8 أهداف.

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وللمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل مع سموحة يقود جمال عمر فريق مصر المقاصة فنياً بشكل مؤقت لنهاية الموسم بعد اعتذار على عاشور عن الاستمرار في منصبه بعد الجولة الأخيرة للمسابقة ، ويسعى جمال عمر لتحسين مسار الفريق في ظل الازمات الكبيرة التي ضربته بتغيير المدربين وتذمر اللاعبين بسبب المستحقات المادية المتأخرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام مصر المقاصة مكون من :" عامر عامر وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبدالرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى".

ويبدو التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الإنتاج الحربى مكون من :" محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى وأحمد ياسين وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافى وعمرو مرعى".