شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث مد معسكر الرجاء إلي نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك في معسكر مغلق أمس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها الاحد المقبل في استاد القاهرة، وفضلت ادارة الكرة بنادي الزمالك دخول الفريق في معسكر مغلق مبكرا حتي يضمن الجهاز الفني ابتعاد اللاعبين عن اي اجواء خارج المباراة والفريق قد تؤثر غلي تركيزهم في المباراة.

وتدرس ادارة الكرة في الزمالك استمرار المعسكر الي يوم 6 نوفمبر المقبل في حالة تخطي عقبة الرجاء في الدور قبل النهائي ، حيث ترغب ادارة الكرة في استمرار اللاعبين بنفس التركيز حتي مباراة الاهلي في النهائي.

في سياق مختلف جدد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام 2022 .

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وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسه مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديده حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة.