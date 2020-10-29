شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة أسوان ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمباراة أسوان والتي ستقام مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020..

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو التالي.

محمود الزنفلى ، عمرو خليل ، محمود شعبان ، أسامة العزب ، مروان النجار ، محمد رجب ، صبرى رحيل ، كريم الديب ، أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، محمد راشد ، أحمد حجى ، محمد الصباحى ، مروان عطيه ، عبد الغنى محمد يوسف حسن ، محمد كامل ، بلال محمد، ، عادل نيمار.

وكان حسام حسن قد نجح في قيادة الاتحاد للفوز في أول اختبار رسمي له في ولايته الحالية، وذلك بالانتصار على المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.