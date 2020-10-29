شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمباراة أسوان والتي ستقام مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020..
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو التالي.
محمود الزنفلى ، عمرو خليل ، محمود شعبان ، أسامة العزب ، مروان النجار ، محمد رجب ، صبرى رحيل ، كريم الديب ، أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، محمد راشد ، أحمد حجى ، محمد الصباحى ، مروان عطيه ، عبد الغنى محمد يوسف حسن ، محمد كامل ، بلال محمد، ، عادل نيمار.
وكان حسام حسن قد نجح في قيادة الاتحاد للفوز في أول اختبار رسمي له في ولايته الحالية، وذلك بالانتصار على المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.
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