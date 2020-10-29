شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يحتفي بوصول أحمد حجازي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي، إلى السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس تمهيداً للانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.
وحرص حساب نادي اتحاد جدة عبر «تويتر» على الترحيب بوصول أحمد حجازي، وعلق «أهلًا حجازي.. نورت جدة».
كما نشر اتحاد جدة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقا «عندك خبر.. حجازي بقى نمر».
وكان «العميد» السعودي قد أعلن التعاقد رسمياً مع حجازي مساء الأحد الماضي مع أخر أيام القيد لموسم الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي
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