شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صديق: موسيماني يُذكرني بمانويل جوزيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد صديق، نجم الأهلي السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأحمر، يذكره بالبرتغالي مانويل جوزيه.
وأوضح صديق عبر شاشة قناة الأهلي: «موسيماني أعاد لي ذكريات مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي من حيث بث روح معنوية عالية لدى جميع اللاعبين».
وتوقع صديق نجاح تحربة موسيماني داخل القلعة الحمراء وتتويج الأهلي باللقب الأفريقي.
وأشاد الظهير الأيمن السابق للأهلي بما يقدمه محمد هاني مع الفريق في الفترة الأخيرة، مشدداً على أنه مستواه يرتفع من مباراة لأخرى بشكل ملحوظ.
وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية للمرة الثالثة عشر عبر تاريخ مشاركاته بالمسابقة.
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