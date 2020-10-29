أحمد نخلة: حسام حسن أفضل لاعبي جيلي.. ورمزي ظهير مصر الأول‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار أحمد نخلة، ظهير أيسر الأهلي والمقاولون العرب السابق، حسام حسن، كأفضل لاعب في جيله. وقال نخلة عبر أون تايم سبورتس: «حسام حسن هو الأفضل في جيلي، ونادر السيد هو الحارس الذي كنت أطمئن لوجوده في المرمى خلال مشواري مع المنتخب». وعن أفضل ظهير أيسر في تاريخ مصر قال نخلة: «أحمد رمزي نجم الزمالك والمنتخب الوطني». وأتم تصريحاته مؤكداً أن جمال عبدالحميد هو أخطر مهاجم واجهه خلال مشواره الكروي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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