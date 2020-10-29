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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في مباراة الإياب للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساء الأحد المقبل، وذلك على ملعب إستاد القاهرة الدولي.





موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

وحقق الزمالك فوزاً ثميناً في مباراة الذهاب في المغرب بنتيجة هدف مقابل لا شيء أحرز الهدف اللاعب المغربي المنتمي لصفوف مدرسة الفن أشرف بن شرقي في الدقيقة ١٨ من عمر المباراة ليقتنص فوز غالي في عقر دار الرجاء، ووضع الأبيض قدماً في المباراة النهائية التي ستقام في القاهرة في حال تأهل الفارس الأبيض.





موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

المتوقع أن تكون مباراة العودة في غاية الصعوبة على الرغم من الفوز في مباراة الذهاب فيتبقى شوطاً ثانيا بالقاهرة ليتم حسم الفريق المتأهل، ويعتبر فريق الرجاء المغربي من الفرق القوية والصعبة، ويسعى كلا الفريقين للوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالبطولة في مباراة حماسية مرتقبة من جماهير الفريقين، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفارس الأبيض كان تأهل لهذا الدور على حساب نادي الترجي التونسي، حيث فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز التونسي بهدف مقابل لاشيء في لقاء العودة لتصبح حصيلة الأهداف ٣-٢، الأبيض المصري أيضاً من أقوى فرق البطولة وصاحب تاريخ كبير في البطولة حيث حصد اللقب ٥ مرات وكان أول فريق عربي يحتفظ بالكأس، ويُعتبر النادي الوحيد المحتفظ بكأسين مختلفين أفريقياً وهما كأس دوري أبطال أفريقيا عام ١٩٩٣، وكأس السوبر الأفريقي في عام ٢٠٠٢.





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موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

تأجل موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، ليصبح موعده الجديد هو الأحد 1 نوفمبر 2020.

كان من المقرر أن تُلعب المباراة يوم السبت 24 أكتوبر، لكن بعد أصيب 8 لاعبين من نادي الرجاء بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة العينة الخاصة بهم إيجابية عقب مباراة الذهاب.

في أعقاب ذلك أرسلت وزارة الصحة المغربية لإدارة الفريق تهيب بهم إدخال عناصر الفريق في الحجر الصحي، ومنعت السلطات المحلية مغادرته للقاهرة.