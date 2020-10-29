شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا تجهز ثنائى الفراعنة فى ألعاب القوى لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل ثنائى منتخب العاب القوى حمادة الدشناوى ، وسالم محمد سالم ، في معسكر خارجى بكينيا لمدة 15 يوما ، على أن ينتهى منتصف نوفمبر المقبل ، في إطار خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، وجاءت المشاركة في المعسكر دون الحصول على دعوة ، بل أنها ضمن اجندة الاتحاد لتاهيل اللاعبين للبطولات المقبلة المؤهلة لطوكيو .

يعقد اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين الجمعية العمومية للاتحاد يوم الجمعة المقبل، لمناقشة الحساب الختامى، و اعتماد الميزانية للعام المنقضى، وكذلك مناقشة خطة البطولات المحلية و الدولية، خلال الفترة الماضية، و المقبلة أيضا.

وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه من المقرر حضور 43 هيئة رياضية ممن لهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، على أن يتم إرسال تفويضات بأسماء أعضاء مجالس إدارات الهيئات المقرر حضورها الجمعية.

استطاعت بطلة المنتخب المصري لألعاب القوى بسنت حميدة أن تحقق انجازاً كبيرا بتحطيم الرقم القياسي المصري والحصول على الميدالية الذهبية والمركز الاول فى لقاء كلادينو الدولي بدولة التشيك وذلك فى سباق 100 متر متفوقة بذلك على ايطاليا التي جاءت فى المركز الثاني و فرنسا التي حصلت على المركز الثالث ويعد لقاء كلادينو الدولي من أهم اللقاءات الدولية السنوية حيث يجتمع فيه ابطال العالم .