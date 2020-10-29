محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
راشفورد يقود يونايتد لاكتساح لايبزج بخماسية في دوري الأبطال
دورتموند يستعيد اتزانه أوروبيا بفوز صعب ومتأخر على زينيت
هاتريك قياسي لراشفورد مع مانشستر يونايتد بدوري الأبطال
لاعب المقاولون: طاهر سيجعل جماهير الأهلي تنسى رمضان صبحي
مرتضى منصور: هل أهاجر من مصر مع جميع الزملكاوية؟ هدمنا ليس لصالح الأهلي
رسميًا.. أحمد أحمد يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الكاف
الرجاء المغربي يعلن شفاء 4 لاعبين قبل صدام الزمالك
8 معلومات عن "الكشاشي".. المصري الذي يرغب في شراء نادي ببريميرليج
مصدر بالأوليمبية لـ"الخليج 365": حكم إلغاء لائحة الزمالك غير ملزم للتنفيذ فوراً
تقرير.. تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا "شبه مستحيل"
وزارة الرياضة: يحق للزمالك الاستئناف على قرار مركز التسوية والتحكيم
بعد تصريحات تركي آل الشيخ.. بيراميدز يصدر بيانا رسميا
فيروس كورونا يمنع حضور الجماهير لمباريات الدوري الألماني
بي بي سي: فيفا يهدد رئيس كاف بالحظر بسبب شبهة فساد
برشلونة يتخطي يوفنتوس بهدفين في ليلة لم يكن موراتا محظوظاً بها
تشيلسي يضرب كراسنودار الروسي برباعية خارج الأرض بدوري الأبطال
مصدر لمصراوي: بيراميدز يوجه الشكر لتشاتشيتش
بالفيديو.. ثنائية كين تقود باريس لفوز خارج الأرض على باشاكشهر بدوري الأبطال
الـ"VAR" يلغي "هاتريك" لموراتا أمام برشلونة بدوري الأبطال
العتال لمصراوي: أنا نائب رئيس الزمالك.. ولم أرحل عنه حتى أعود
أول تعليق من أحمد مرتضى بعد قرار مركز التسوية والتحكيم
اتحاد الكرة يستعرض مع الأندية شكل الدوري الجديد
رسميًا.. الزمالك يجدد عقد حازم إمام
"سأقوم بعزله".. رسالة نارية من هاني العتال لمرتضى منصور
اللجنة الأولمبية توجه ضربة جديدة لمرتضى منصور
مدافع سموحة لمصراوي: موسيماني تمسك بعودتي للأهلي
ليس ضد الزمالك وحده.. قرار التسوية والتحكيم ضد اللجنة الأولمبية
رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن مد فترة قيد الأندية الأولى إلى 11 نوفمبر
رغم قرار إيقافه.. لماذا تعامل مركز التسوية والتحكيم مع مرتضى منصور؟
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. "أزمة نادي الزمالك".. سقوط يوفينتوس أمام برشلونة.. وشفاء 4 لاعبين من الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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