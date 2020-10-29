الـ"VAR" يلغي "هاتريك" لموراتا أمام برشلونة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

ألغت تقنية الفيديو "VAR"، ثلاثة أهداف لألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، سجلها في شباك نادي برشلونة الإسباني، خلال لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتدخلت تقنية الفيديو لأول مرة لتلغي أول أهداف موراتا في الدقيقة 16 عندما انفرد موراتا بالحارس نيتو وسدد كرة تصدى لها الحارس لتعود الكرة مرة أخرى له الذي سددها في المرمى الخالي، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل على مهاجم يوفنتوس منذ بداية الهجمة.

وعاد ألفارو موراتا ليسجل هدفاً آخر في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعدما حول تمريرة كوادرادو بتسديدة داخل شباك الحارس نيتو، ولكن حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل على المهاجم الإسباني بعد الرجوع لتقنية الـ"VAR".

وألغت تقنية الفيديو هدف ثالث لموراتا في الدقيقة 55 من زمن المباراة، بعدما كان متسللاً أثناء تحويل تسديدة خوان كوادرادو من أمام القائم الايسر للمرمى إلى داخل الشباك.