بالفيديو.. ثنائية كين تقود باريس لفوز خارج الأرض على باشاكشهر بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

فاز باريس سان جيرمان خارج الأرض على باشاكشهر التركي بنتيجة 0-2 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجمع باريس سان جيرمان أول 3 نقاط ضمن المجموعة الثامنة، وفي الجانب الأخر توقف باشاكشهر بدون نقاط في المركز الأخير، بينما تقام مواجهة بين لايبزج الألماني ومانشستر يونايتد ضمن المجموعة ذاتها.

تقدم مويس كين لصالح باريس سان جيرمان من رأسية في الدقيقة 64 بعدما حصل على عرضية من الجانب الأيسر ليوجهها بشكل رائع بجوار القائم الأيسر لحارس المرمى.

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وأحرز مويس كين الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 79 بعدما استلم الكرة وظهره للمرمى قبل أن يغيير اتجاهه ويسدد بشكل رائع في الشباك.

واستفاق باريس سان جيرمان بهذا الانتصار من الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد على أرضه في العاصمة الفرنسية.

وعرف باريس سان جيرمان أكبر انجاز في تاريخه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين وصل إلى نهائي البطولة أمام بايرن ميونيخ.