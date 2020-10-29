مصدر لمصراوي: بيراميدز يوجه الشكر لتشاتشيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق وريهام حمدي:

أكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن مجلس إدارة الفريق قرر رحيل انتي تيشاتيتش المدير الفني للفريق عقب الهزيمة في نهائي الكنفدرالية الافريقية.

وخسر بيراميدز نهائي الكونفيدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، كذلك ودع منافسات كأس مصر من ربع النهائي على يد طلائع الجيش، وتأكد احتلاله المركز الثالث في الدوري الموسم الحالي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة إلى أن المجلس حاليا يدرس عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب الكرواتي.

وتابع المصدر أن محمود فتح الله مدرب الفريق مستمر في منصبه، وكذلك لا مساس بالجهاز الإداري مع الجها، سيتواجدون بشكل طبيعي مع الفريق.

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وأكمل أن فتح الله سوف يُدير مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام المقاولون العرب ومع عمرو مختار وسيتواجد أيضاً هاني سعيد بمقاعد البدلاء، بجانب مدرب حراس مؤقت من فريق الناشئين.

وشدد، أن هناك اتجاه للدفع بعدد من اللاعبين الشباب خلال المباراة.

وأضاف أن انتي سيغادر مصر يوم الأحد المقبل وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

وأتم أن ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي وجهه الشكر للجهاز الفني عن الفترة التي قاضاها مع الفريق.