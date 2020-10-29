خبير لوائح: مركز التسوية استند على البند 43 فى لائحة الزمالك

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن تعديل اللائحة لأى نادي يجب أن يتم فى جمعية عمومية غير عادية وليست عادية.
وقال عبد اللطيف، فى برنامج "البريمو"، معالإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مركز التسوية والتحكيم استند على البند 43 فى لائحة الزمالك، وأى لائحة يتم تعديلها يجب أن تتم فى جمعية عمومية غير عادية وإذا تمت فى جمعية عمومية عادية تعد باطلة ومخالفة".
وأضاف: "مهام الجمعية العمومية الغير عادي هي إعداد اللوائح، والمادة 43 فى لائحة الزمالك تؤكد ذلك ولذلك أصبحت اللائحة غير مصدق بها على الإطلاق".
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