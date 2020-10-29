عبدالمنعم: فايلر صنع اسمه من النادي الأهلي..وموسيماني أعاد الروح للاعبين

أكد شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، أن اسم النادي الاهلي ضيف لأي مدير فني سواء مع السويسري رينيه فايلر أو الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وقال عبدالمنعم، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلامصادق، المذاع على قناة "Ten": "فايلر صنع اسم كبير من خلال النادي الأهلي، وخلال الفترة الماضية تلقي العديد من العروض المغرية بسبب القلعة الحمراء فهو كان غير معروف على الإطلاق قبل قدومه تدريب الفريق".
وأضاف: "موسيماني حضر إلى الأهلي وكأنه متواجد داخل الفريق منذ فترة طويلة، فهو يعرف أدق التفاصيل عن اللاعبين ونجح فى التجانس مع الفريق واستطاع اعادة الروح إلى اللاعبين خلال فترة قصيرة".
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