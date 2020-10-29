سيراميكا كليوباترا يفاوض الزمالك لضم محمد عواد

دخل مسؤولي مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز في مفاوضات مع نادي الزمالك لضم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. واكد مصدر داخل نادي سيراميكا في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن النادي يسعي للحصول على خدمات عواد علي سبيل الاعارة في ظل خروج اللاعب من حسابات الزمالك. من حسابات الزمالك. واضاف قائلا أن مسؤولي النادي بالإضافة الي هيثم شعبان المدير الفني للفريق وافقوا علي الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك لضم محمد عواد علي سبيل الإعارة دون النظر للمقابل المادي.

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