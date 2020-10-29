تركي آل الشيخ يكشف سر إعتذاره عن المداخلة مع شوبير

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا الاسباني والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي عن سر إعتذاره عن المداخلة المنتظرة مع الإعلامي أحمد شوبير. وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "اعتذرت اليوم عن مداخلتي مع الكابتن احمد شوبير لظروف صحيه طارئة". : "اعتذرت اليوم عن مداخلتي مع الكابتن احمد شوبير لظروف صحيه طارئة". وكان شوبير قد أعلن عبر صفحته الرسمية عن مداخلة لآل الشيخ خلال برنامجه "ملعب أون تايم" الذي يبث عبر قناة "أون تايم سبورت". أون تايم" الذي يبث عبر قناة "أون تايم سبورت". وقال احمد شوبير عبر صفحته علي "فيسبوك": "مفاجاة من العيار الثقيل لأول مرة منذ عامين المستشار تركي آل الشيخ في مداخلة من "نيويورك" لكشف الحقائق وفتح الملفات الساخنة في حلقة اليوم الأربعاء ٢٨ أكتوبر على "أون تايم سبورت".

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