جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز موسم 2021/2020 بعد الجولة الأولى

تمكن نادي نفط الوسط من الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري العراقي بعد انقضاء الجولة الأولى من موسم 2021/2020، بفضل خمسة أهداف سجلها أمام ضيفه السماوة في الافتتاح يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويتصدر نفط الوسط بفارق الأهداف عن أندية النفط وأربيل والقوة الجوية والديوانية، حيث نجحوا جميعًا في تحقيق الانتصار خلال الجولة الأولى مطلع هذا الأسبوع.

وأسدل الستار، مساء يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، على منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري العراقي الممتاز فى موسمه الجديد (2020-21)، والذي أقيمت على مدار 3 أيام.

وشهد ملعب “الشعب” بالعاصمة العراقية بغداد قمة الدوري العراقي بين “الشرطة والزوراء” ضمن الجولة الأولى في أول مباراة تقام في البلاد منذ اكثر من 7 أشهر بعد إلغاء الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.