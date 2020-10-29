رسميًا | الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد مَد فترة القيد حتى 11 نوفمبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء مد فترة القيد الأولى لقوائم الفرق للموسم الجديد إلى 11 نوفمبر المقبل بدلًا من الرابع من الشهر نفسه.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) أنه بناء على رغبة جميع الأندية التي اجتمعت مع اللجنة الخماسية، التي تدير شؤون الكرة المصرية، برئاسة عمرو الجنايني، فقد تمت الموافقة علي مد فترة القيد حتي 11 من الشهر القادم.

وتنتهي النسخة الحالية لمسابقة الدوري المصري يوم السبت القادم، فيما يخوض الأهلي والزمالك منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث تأهل الأول للمباراة النهائية بعد الفوز علي الوداد البيضاوي المغربي 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور قبل النهائي للبطولة، في حين يلتقي الثاني مع الرجاء البيضاوي المغربي في الأول من الشهر المقبل في إياب الدور قبل النهائي، علمًا بأن الفريق الأبيض فاز 1 / صفر ذهابًا بالمغرب.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد عقدت إجتماعًا مع مدربي فرق أندية الدوري الممتاز، وذلك للنقاش حول فعاليات المسابقة للموسم الجديد 2020 / 2021.

أكد عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد، خلال الإجتماع حرص الاتحاد المصري على مصالح الأندية المصرية والتشاور معها فيما تستهدفه من المشاركة في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن اللجنة الخماسية لم تتوان منذ تسلمها المهمة في ترسيخ هذه القاعدة.

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كما أثنى الجنايني على عمل لجنة المسابقات التابعة للاتحاد، فيما حرص رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على الأستماع لمندوبي الأندية في المشاكل التي تواجهها وعدم قصر الإجتماع على الدوري الممتاز فقط.

وصرح محمد فضل، عضو مجلس إدارة الاتحاد بأن الإجتماع يؤصل لقاعدة أن إدارة مسابقة الدوري الممتاز حق للأندية المشاركة فيها، ومن ثم لن يطبق أي نظام إلا بموافقة الأندية ويراعي مصالحها، ويأتي في إطار الأستعداد لإنشاء رابطة الأندية المقرر إدارتها للمسابقة.

من جهته، استعرض حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد التصورات الخاصة بشكل المسابقة في الموسم الجديد ورأي الأندية فيها استعدادًا للإستقرار على تصور عام يحظى بموافقة الأندية ويراعي مصالحها ومصالح المسابقة والكرة المصرية.

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