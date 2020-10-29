حالات كورونا اليوم | كريستيانو رونالدو يسخر من نتيجة المسحة التي أبعدته عن لقاء برشلونة

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، عن سخريته من نتيجة الأختبار الإيجابية بعد المسحة التي تعرض لها ضمن فحوص فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19-، والتي أبعدته عن مواجهة فريقه اليوفي الذي لعب اليوم مع برشلونة الإسباني وفاز بها الفريق الإسباني 2-0 بدوري أبطال أوروبا.

وقال النجم البرتغالي الذي يخضع لقواعد الحجر الصحي والذي غاب بسببها عن مواجهة غريمه التقليدي ونجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنه في حالة جيدة وأنه شجع زملاءه الذين لم يشارك معهم في المباراة التي تقام في “ملعب أليانز أرينا، ”

ونشر رونالدو رسالته عبر موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي ومنصة تبادل الصور “إنستجرام”، حيث أضاف تعليقات حول المسحة التي خضع لها والتي أكدت أنه لازال حاملًا للفيروس.

وأضاف رونالدو: “فحص كورونا مجرد هراء”، في إشارة إلى الجهاز المستخدم في فحوص كورونا والتعرف على الحالات الإيجابية منها.

وتعرض المنشور، الذي حذفه لاحقًا، للانتقاد من جانب باولو أسيرتو، وهو طبيب في مستشفى نابولي والذي غالبًا ما يتدخل في القضايا المتعلقة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد .19-

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ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية تصريحات لأسيرتو لمحطة “كيس كيس” الإذاعية قال فيها : “كان مخطئًا في اختيار تلك الكلمات، المسحة هي الطريقة الوحيدة في هذه الأيام لمعرفة إذا ما كان الشخص مصابًا بكورونا أم لا، أنه أمر جاد وليس مجرد مزحة”.

وكان النجم البرتغالي الذي ذكرت التقارير أنه لم تظهر عليه أي أعراض، قد واجه ميسي للمرة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا موسم 2011/2010 في الدور قبل النهائي، حيث كان رونالدو لاعبًا لريال مدريد، وفي نهاية الموسم كان فريق برشلونة قد توج باللقب مع ميسي.

وخضع رونالدو / 35 عامًا / للعزل بعدما جاءت نتيجة عينته إيجابية يوم 13 أكتوبر الجاري حينما كان يشارك مع المنتخب البرتغالي، ثم عاد إلى مدينة تورينو الإيطالية في اليوم التالي.

ومنذ ذلك الحين غاب عن مباراة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية ضد السويد ومباراتين في الدوري الإيطالي ضد كروتوني وفيرونا والمباراة الأول لفريقه في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف و التي فاز فيها يوفنتوس .0-2

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