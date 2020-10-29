جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية “ريال مدريد يواصل التذيل”

حافظ بايرن ميونخ على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا بعدما عاد بفوز متأخر في الجولة الثانية أمام لوكوموتيف موسكو الذي كاد يُجبره علي التعادل 1/1، لولا تدخل لاعب الوسط المتميز “كيميش” الذي تكفل بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 78.

واستعاد أتلتيكو مدريد عافيته بتحقيق فوز صعب على ضيفه “ريد بول سالزبورج” يوم الثلاثاء، ليرتقي إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وينجح في تعويض الهزيمة المُذلة التي مُني بها في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ.

لكن جار أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية، والبطل القياسي لدوري الأبطال، ريال مدريد، لم ينجح في تصحيح أوضاعه خلال الجولة الثانية، حيث عاد بتعادل بطعم الفوز من معقل بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، علمًا بأنه كان متأخرًا بهدفين نظيفين سجلهما ماركوس تورام، قبل أن يُعدل النتيجة بواسطة بنزيمة وكاسيميرو بمساعدة قائد الدفاع سيرخيو راموس، وهفوات فنية من مدرب جلادباخ روزه، ليبقى في ذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطة عن الإنتر وجلادباخ وثلاث نقاط عن شاختار المتصدر.

وأخفق ريال مدريد في استغلال التعادل الثاني على التوالي لفريق الإنتر الإيطالي، ما سيجعل المنافسة تحتدم بينهما على المركز الثاني، فالفائز في المباراتين القادمتين سيكون هو المرافق لـ شاختار دونيتسك الأوكراني إلى ثمن النهائي بنسبة كبيرة.

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وفي المجموعة الثالثة، اكتسح مانشستر سيتي مضيفه أولمبيك مارسيليا بثلاثية نظيفة، بينما فشل أولمبياكوس في تحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده أمام بورتو البرتغالي ليتراجع للمركز الثالث تاركًا المركز الثاني لبورتو بفارق الأهداف.

وانتزع ليفربول صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفضل فوز سهل على ميتيلاند الدنماركي، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح من ركلة جزاء وتعرضه لإصابة طفيفة، ليستغل الريدز تعادل أتالانتا الإيطالي مع أياكس أمستردام 2/2 في نفس التوقيت، ويتربع على الصدارة بفارق نقطتين عن فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني.

وفي مباريات يوم الاربعاء، اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه لايبزيج بخمسة أهداف دون رد، ليعتلي صدارة المجموعة الثامنة بـ 6 نقاط و7 أهداف من مباراتين، واستطاع برشلونة العودة من ملعب يوفنتوس في غياب رونالدو بصدارة المجموعة السابعة، بفضل فوزه بهدفين دون رد، ونجح تشيلسي في تصدر مجموعته بعد الفوز على كراسنودار في روسيا برباعية نظيفة، لتفوق على إشبيلية الثاني بفارق الأهداف.

إليكم جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

المجموعة السادسة

المجموعة السابعة

المجموعة الثامنة